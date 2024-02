Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: Laurienté e Pinamonti contro Vlasic e Zapata

La gara serale del sabato della 24esima giornata di Serie A è tra Sassuolo e Torino, due squadre che hanno preso strade diverse in questo campionato dopo aver percorso appaiate a metà classifica tante stagioni prima di questa. I granata sono a ridosso della zona europea, i neroverdi appena sopra la zona retrocessione.



Ci sono assenze importanti come Berardi da una parte e Buongiorno dall'altra, in campo Sanabria e Zapata sfidano Pinamonti e Laurienté. Grande tensione per il tecnico degli emiliani Alessio Dionisi, che con una sconfitta potrebbe vedere seriamente a rischio la sua panchina. Juric, invece, ha assicurato che se il Toro non andrà in Europa lascerà a fine stagione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SASSUOLO - Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; M. Henrique, Lipani; Bajrami, Thorsvedt, Laurientè; Pinamonti.



TORINO - Milinkovic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.