L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Salernitana: "Veniamo da tre partite diverse, tre risultati uguali che non ci hanno lasciati contenti. Tre prestazioni diverse, quella col Torino ha stonato. Rigiochiamo in casa e dobbiamo dimostrare che quella è stata un'eccezione. Dobbiamo mettere i giocatori offensivi nelle condizioni migliori per poter determinare. Sul piano difensivo possiamo migliorare perché nelle ultime partite se non abbiamo ottenuto risultato è perché abbiamo ottenuto gol".



Sulla formazione: "Domani saranno tutti disponibili a parte Romagna e Obiang".