Sassuolo-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Serie A va avanti e dopo la pausa del giorno di Pasqua torna a proporre diversi match. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena, sfida valida per la trentesima giornata di campionato, che mette di fronte due formazioni che inseguono lo stesso obiettivo: la salvezza. Da una parte i bianconeri di Gabriele Cioffi sono attualmente al 14° posto, ma con soli 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Dall'altra parte, i padroni di casa vivono un vero e proprio periodo di crisi che si traduce in 8 sconfitte nelle ultime 10 e un penultimo posto a 23 punti, con la salvezza distante 2 lunghezze.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Sassuolo-Udinese in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

• Partita: Sassuolo-Udinese• Data: lunedì 1° aprile 2024• Orario: 15:00• Canale TV: Dazn• Streaming: DaznSassuolo-Udinese, in programma per lunedì 1° aprile alle 15, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn.

Assente ancora Domenico Berardi, che ne avrà per diversi mesi dopo l'infortunio al tendine, la scelta di Davide Ballardini dovrebbe ricadere su Gregoire. In mediana spazio a Urose Matheus, mentre in difesa con Jeremy Toljan ai box, spazio a Marcus. Non sarà della partita Martin, squalificato dopo il giallo rimediato contro la Roma. Dall'altra parte Cioffi recupera Lorenzo, che sembra ristabilito dal risentimento muscolare e si candida per un posto là davanti. Nel 3-5-1-1 dei friulani si ipotizza la presenza di Florianalle spalle dell'unica punta, mentre Lazarva verso il rientro da titolare dopo la panchina contro il Torino.

: Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.: Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. All. Cioffi.