. Dopo il colpo esterno sul campo del Napoli, ilha la ghiotta occasione di trascorrere almeno una notte in vetta: per farlo servono i tre punti contro l'reduce dal ko interno contro il Milan. De Zerbi deve rinunciare ad Haraslin e Djuricic,Miglior avvio di sempre per il Sassuolo in Serie A. Quattro vittorie e due pareggi, sin qui, per i ragazzi di De Zerbi. Pioggia di gol al Mapei Stadium: otto reti in tre partite, con 18 gol i neroverdi vantano il miglior attacco del campionato. Discorso diverso, invece, per l'Udinese, che ha perso tutte le partite eccetto il 3-2 interno sul Parma. Sono 14 i precedenti tra le due formazioni, con 4 successi degli emiliani, 5 pareggi e altrettante vittorie friulane. Tabù interno, tuttavia, per il Sassuolo, il cui ultimo successo tra le mura amiche risale al settembre 2016 (1-0, gol di Defrel).Consigli; Marlon, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi: Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. All. Gotti​