Il Venezia comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sassuolo per l'acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, dell'attaccante classe 2002 Riccardo Ciervo.



Formatosi nelle giovanili della Roma, nella stagione 2021/22 Ciervo passa a titolo temporaneo alla Sampdoria, con cui totalizza 12 presenze con due assist, per poi trasferirsi nel gennaio 2022 in prestito al Sassuolo, che nel luglio dello stesso anno lo acquista a titolo definitivo.

Nel campionato 2022/23, Ciervo ha disputato 14 partite con un assist tra le fila del Frosinone.



A livello internazionale, Ciervo vanta una presenza con l'Under 18 ed una presenza con l'Under 20 della nazionale italiana.