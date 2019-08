Dopo Olsen, passato in prestito al Cagliari, la Roma definisce un'altra cessione in queste ultime ore di calciomercato. Il club giallorosso comunica ufficialmente il ritorno al Sassuolo di Gregoire Defrel in prestito oneroso per 3 milioni di euro, con un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni di 9 milioni. L'accordo prevede anche il pagamento di una parte variabile fino a 2 milioni e con un minimo garantito di un milione.



Anche il Sassuolo ha confermato con un comunicato l'ingaggio dell'attaccante classe '91, che con la maglia neroverde ha disputato 73 partite e realizzato 23 gol.