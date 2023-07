Il Sassuolo ha annunciato il ritorno in Italia di Mattia Viti, difensore classe 2002 che nell'ultima stagione ha giocato al Nizza. Un'operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 10 milioni di euro. Preso Viti, i neroverdi a breve chiuderanno la cessione di Marchizza a titolo definitivo al Frosinone; rientra nel maxi scambio tra i due club che porta Boloca al Sassuolo in cambio di Turati (prestito), Harraoui (definitivo) e Marchizza.



I NUMERI - Nell'esperienza in Francia Viti non ha trovato molto spazio: nell'ultima stagione tra campionato e Conference League ha totalizzato 12 presenze e un gol segnato a ottobre contro il Troyes. Cresciuto nell'Empoli, l'estate scorsa il Nizza l'aveva preso per 13 milioni più 2 di bonus. Dopo una stagione Viti torna in Italia, ora ripartirà dal Sassuolo.