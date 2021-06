In attesa di definire il futuro di Manuel Locatelli, al centro di una trattativa con la Juventus, il Sassuolo piazza ufficialmente un colpo in uscita. Il difensore brasiliano Marlon si trasferisce infatti a titolo definitivo allo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e firma un contratto per le prossime 5 stagioni con la formazione ucraina.