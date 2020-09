Attraverso una nota ufficiale, il Pisa comunica di aver perfezionato l’accordo con il Sassuolo per l’acquisizione a titolo temporaneo (con obbligo di riscatto) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Mazzitelli.



Centrocampista classe 1995, cresciuto nelle giovanili della Roma, dopo un’esperienza in Serie C con il Sud Tirol (24 presenze, 1 gol) Luca Mazzitelli ha collezionato oltre 100 presenze (9 gol) tra Serie A e Serie B con le maglie di Brescia, Sassuolo, Genoa e Virtus Entella: con i liguri ha fatto registrare 18 presenze (3 gol) nella seconda parte della stagione Cadetta appena conclusasi.