Il Sassuolo saluta nuovamente Luca Moro. Il giocatore, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Frosinone, si trasferisce in prestito allo Spezia.

Questo il comunicato: "Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'US Sassuolo Calcio, le prestazioni sportive dell'attaccante Luca Moro. Classe 2001, dotato di rapidità e fisicità, Moro è un centravanti di razza, cresciuto nelle giovanili del Padova, con cui ha esordito in Serie B nella stagione 2018/2019, per poi passare in prestito al Genoa Primavera e successivamente approdare alla SPAL nella stagione 2020/2021."