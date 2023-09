Il Sassuolo cede nuovamente in prestito Yeferson Paz al Perugia. Il giocatore colombiano classe 2002, già in prestito durante la scorsa stagione, è nuovamente un giocatore del Perugia. Questo il comunicato del club:



"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal U.S Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yeferson Paz. L’esterno, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Il giocatore colombiano quindi torna in biancorosso dopo l’esperienza dello scorso anno dove ha totalizzato 27 presenze fra campionato e coppa"