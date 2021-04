Il Sassuolo perde Kaan Ayhan che non sarà a disposizione per le prossime gare in seguito alla positività al covid-19. Il difensore turco è risultato infatti positivo nel ritiro della nazionale turca.



IL COMUNICATO

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il calciatore Kaan Ayhan è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale turca. Il difensore neroverde è totalmente asintomatico e sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario.