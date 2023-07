Ceduto Kyriakopoulos al Monza in prestito con obbligo di riscatto condizionato, il Sassuolo acquista subito il sostituto: dalla Roma arriva il laterale uruguaiano Matias Vina, reduce dagli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Bournemouth, in Premier



Ecco l'annuncio: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Matías Viña (’97, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dalla A.S. Roma".