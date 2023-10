Il Sassuolo perde Pedro Obiang per una lesione alla giunzione miotendinea del bicipite femorale destro. Lo comunica il club neroverde nel report odierno:



Seduta pomeridiana per il Sassuolo quest’oggi al Mapei Football Center in vista del match di sabato sera alle ore 20,45 che vedrà i neroverdi affrontare la Lazio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



Un allenamento, quello odierno, composto da riscaldamento, torello, esercitazioni specifiche per reparto, giochi di posizione e partita a campo ridotto.



Fermo Pedro Obiang per il quale gli accertamenti effettuati, dopo l’infortunio subito durante un match con la propria Nazionale, hanno evidenziato una lesione alla giunzione miotendinea del bicipite femorale destro. Verranno effettuati ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.



Domani, Venerdì 20 Ottobre, alle ore 12 presso la sala stampa del Mapei Football Center, si terrà la conferenza prepartita di Mister Alessio Dionisi.