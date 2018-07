Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha diramato la lista dei 27 convocati per il raduno di Vipiteno-Racines. Out Acerbi, vicino alla Lazio.​



PORTIERI



Andrea Consigli

Gianluca Pegolo

Giacomo Satalino



DIFENSORI



Claud Adjapong

Cristian Dell'Orco

Gianmarco Ferrari

Edoardo Goldaniga

Mauricio Lemos

Timo Letschert

Pol Lirola

Riccardo Marchizza

Federico Peluso

Leonardo Sernicola



CENTROCAMPISTI



Filippo Bandinelli

Francesco Cassata

Filip Djuricic

Alfred Duncan

Francesco Magnanelli

Simone Missiroli

Stefano Sensi



ATTACCANTI



Khouma Babacar

Domenico Berardi

Kevin-Prince Boateng

Federico Di Francesco

Alessandro Matri

Jens Odgaard

Giacomo Raspadori



Leonardo Fontanesi, Antonino Ragusa, Federico Ricci, Giovanni Sbrissa e Marcello Trotta proseguono la preparazione differenziata allo Stadio Ricci. Davide Frattesi, Gianluca Scamacca e Alessandro Tripaldelli sono invece impegnati con la Nazionale Under 19.