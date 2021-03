Continua la 27esima giornata di Serie A, in programma oggi tre partite: si parte alle 15 con Sassuolo-Verona, due squadre che non hanno esigenza di classifica, ma vogliono tre punti per provare a sognare in grande. Alle 18 Benevento-Fiorentina, una sfida che tre anni fa fu giocata nel ricordo di Astori, vale molto per la salvezza, di fatto è quasi uno spareggio. Discorso analogo per il match delle 20.45: il Genoa contro l'Udinese vuole allontanare la zona calda della classifica.



Sassuolo-Verona ore 15

tv: Sky Sport 202, 251



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.



Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.





Benevento-Fiorentina ore 18

tv: Sky Sport 202, 251



Benevento (4-3-1-2): Montipò, Improta, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella,Hetemaj; Viola; Lapadula, Gaich.



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.





Genoa-Udinese ore 20.45

tv: Dazn



Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Shomurodov.



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Llorente.