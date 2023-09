Mentre suona il gong del calciomercato, torna in campo la Serie A con Sassuolo-Verona, match valido per la 3ª giornata. Si gioca allo stadio Mapei di Reggio Emilia alle ore 18:30. Torna Domenico Berardi e la squadra di Dionisi si affida al suo simbolo per trovare i primi punti del campionato. Di fronte un sorprendente Verona, capace già di due vittorie in altrettanti match.



PRECEDENTI - Il Sassuolo ha sconfitto otto volte in Serie A il Verona e non ha mai ottenuto più vittorie contro una singola avversaria nella competizione. La squadra di Baroni invece punta al tris: sarebbe la seconda volta nella loro storia dopo il 1984/85, torneo concluso con la vittoria del loro unico Scudetto.