Sassuolo-Hellas Verona apre la 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio venerdì 1 settembre alle ore 18.30, gara trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn. Gli emiliani cercano il riscatto e i primi gol del campionato, dopo il complicato avvio e le due sconfitte contro Atalanta e Napoli. I veneti, invece, sono primi in classifica e cercano la terza vittoria di fila dopo quelle su Empoli e Roma.



LE ULTIME - Dionisi è pronto a rilanciare Berardi dal 1' con Bajrami e Laurienté alle spalle di Pinamonti, per Baroni dubbio tra Folorunsho e Mboula in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; M. Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Folorunsho; Djuric.