Tra i molti ex di Empoli-Sassuolo c'è Mattia Viti, difensore oggi in campo con la maglia dei neroverdi. Il giocatore ha parlato proprio del suo passato a Empoli: "Già dal parcheggio il cuore ha iniziato a battere più forte, qui ho i ricordi più belli. Sarà un piacere, per la prima volta da avversario, vediamo come andrà".