La Fiorentina, dopo il colpo Ribery, ha messo nel mirino Berardi. Si parla di un’offerta che gravita intorno ai 30/32 milioni, col sì del giocatore dietro l’angolo. Sarebbe il terzo neroverde a fare le valigie in direzione Firenze, questa estate, dopo Boateng e Lirola. Che fare? Che dire?



L’offerta capita nel momento peggiore, mi sembra questo il principale nodo della trattativa, non tanto l’incedibilità presunta di Berardi. Immaginiamo infatti l’addio del calabrese. Anzi, senza fare grossi sforzi di fantasia, prendiamo Torino-Sassuolo, il debutto in campionato di domenica sera. Berardi è squalificato e guarderà la gara dalla tribuna (assieme a Magnanelli). Vedremo dunque la rosa attuale del Sassuolo affrontare l’assenza della sua bandiera. Chi giocherà al suo posto? Brignola? Djuricic che non ha fatto neanche una partita per problemi fisici che lo tormentano dall’inizio del ritiro? Il giovane Raspadori? La rosa è cortissima in attacco, ed è probabile che De Zerbi cambi modulo per l’occasione. Così siamo messi. Per questo, adesso, è infattibile. Per questo, e solo per questo Berardi è incedibile.



Il problema è la settimana di tempo che manca alla chiusura del mercato. Da qui al 2 settembre o sei sicuro di poter chiudere per un profilo di spessore, in grado di sostituirlo e magari (perché no?) migliorare il tridente, o vendere Berardi è una follia, un rischio troppo grosso. La ricaduta emotiva dell’intera operazione sarebbe enorme e coinvolgerebbe in primis De Zerbi.