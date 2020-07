Si va a Cagliari, trasferta da sempre difficile, su un campo difficile, con, col Mister che giovedì, alla presentazione del Centenario, era già preoccupatissimo, e si va in vantaggio uno a zero al 12’ su palla inattiva. Roba abbastanza anomala per il Sassuolo, meno strano che a buttarla dentro sia invece. Zenga, a bordo campo, ha la faccia di uno che continuerebbe a difendere basso anche sotto di tre gol. A fine gara dirà che il Sassuolo non ha creato niente, che il Cagliari è stato umile. Insomma il Sassuolo palleggia., davanti a un avversario che più di due passaggi non li fa, forse perché non vuole o forse perché Zenga ha litigato con Cigarini. La percentuale sale vertiginosamente ma al contempo. In questi casi succede. Ma il primo tempo trascorre sereno, senza alcun pericolo. Il Loca dà l’idea di giocare in pantofole sul pantano. Sembra una grande squadra, il Sassuolo., nel reparto che è il fulcro del gioco di De Zerbi. Il Mister in panchina non ha che il solo Primavera Ghion (bravino, peraltro). Così, che un giocatore del Cagliari venga espulso, quasi non incide. Zenga ha buttato dentro il Cholito, e il due contro due diventa più impegnativo per i centrali neroverdi.Il terzino sempre superbo, dopo un mancato anticipo, non rientra in area con la giusta cattiveria, e Joao Pedro timbra il cartellino arrivando a rimorchio. La frittata è fatta.Non si può qui, non si può là, erano in dieci, 77% di possesso sterile, e altre ovvietà di questa risma. Badate, sono quasi tutte cose vere, il problema è assumerle nella giusta prospettiva. Chiaramente si è persa un’occasione, è innegabile. Ma sarebbe stato un vero e proprio miracolo, in queste condizioni precarie, mantenere la lucidità per tutto il secondo tempo. E ci stavamo quasi riuscendo.