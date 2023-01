Non è scontata la risposta. Dopo risultati del genere accade sempre qualcosa di importante. O almeno, tutti se lo aspettano. Sponda Milan, c’è già chi rispolvera la disfatta di Bergamo, che fu secondo alcuni la vera madre dello scudetto. Una sconfitta umiliante, a cui seguì la svolta. Domenica prossima per il Milan c’è di nuovo l’Inter, vedremo come reagirà. Qui tuttavia a noi interessa l’altra sponda, quella neroverde.che stavano attraversando gli uomini di Dionisi.Ma se è vero che questo Milan fa addirittura pena per come è molle e disunito, è anchestupenda. Il motivo è semplice: il Sassuolo non può permettersi il lusso di cambiare cavallo.Naturalmente mi riferisco ad alcune scelte precise di Dionisi, come la coraggiosa (e molto saggia, a mio avviso), una mossa che restituisce equilibrio e umiltà in mezzo al campo, e pone un punto interrogativo sulla gestione del francesino (adesso dove lo mette?). Ovviamente. Ma potrei citare anche la clamorosa. Dopo l’errore di Ruan nel finale di Sassuolo-Lazio, non era affatto scontata come scelta. Dionisi è stato lucido perché, in realtà, Ruan contro la Lazio aveva giocato molto bene fino a quell’episodio nei minuti di recupero., che è una mezza scelta visto che il titolare sarebbe Pinamonti infortunato. Dico mezza perché il francese è pur sempre preferito ad Alvarez, giocatore ritenuto giustamente non all’altezza di questa situazione particolare. Ebbene Defrel, di necessità virtù, fa giocare meglio il Sassuolo. È più altruista di Pinamonti nelle letture offensive (talvolta fin troppo), e questa cosa si rivela utilissima nel gioco attuale di Dionisi, che richiede al centravanti del tridente un lavoro spalle alla porta molto ‘generoso’, votato alla valorizzazione degli inserimenti delle mezzali e dei tagli degli esterni. Defrel non ne soffre, Pinamonti invece sì. È questione di temperamento, quasi di indole, prima che di caratteristiche tecniche. Insomma, tolti i riferimenti scontati a Berardi e Laurienté, le certezze neroverdi, questi appena elencati sono stati i fondamenti della manita al Milan. Possiamo costruirci sopra un bel girone di ritorno?