Non tanto per la prestazione di ieri contro la Lazio (1-1), comunque positiva e da titolare, quanto piuttosto persul suo conto, intervistato da ESPN, e soprattutto permaggiore. Mancini, a differenza di Ventura, lo vuol vedere da vicino. Nel frattempo, per non farsi mancare nulla, proprio in questi giorni è circolata pure. I procuratori, si sa, cavalcano onde e ondine.. Significativo che fra i molti neroverdi di talento, Kevin-Prince abbia perso la testa proprio per Stefano Sensi, tanto da arrivare a confessare ai microfoni di ESPN: "Per me è un giocatore incredibile considerando quanto è giovane..". Ma fin qui niente di nuovo, dato che Stefano era già stato accostato al talento del PSG ai tempi di Cesena, quando giocava ancora da regista, accanto a Kessié, e quando all'accostamento azzardato rispondeva umile: "Con Verratti ho in comune solo la statura". Il punto è che: "Se riuscirà a trovare continuità,. Ha tutte le qualità: è aggressivo, ha numeri e visione di gioco, passaggio e controllo perfetto. E' un giocatore che mi ha sorpreso molto onestamente".. Il c.t. lo ha convocato tra i 27 che disputeranno sabato e martedì 20 novembre i prossimi due impegni della Nazionale (Portogallo e Stati Uniti), perchéUn calcio di palleggio, che guarda con ammirazione al modello spagnolo. Basterà ricordare a questo proposito che, per sua stessa ammissione, addirittura. E chenaturalmente non nasconde le sue simpatie, per non dire la sua stretta adesione ai(che tuttavia lo impiega anche come interno sinistro nel 4-3-3). Questo argomento aggancia evidentemente il terzo tema esposto all'inizio:. In particolare al Milan, visto. Ed è proprio da mezzala che Sensi si è guadagnato la convocazione di Mancini (questo spiegherebbe anche l'acquisto di Locatelli a inizio stagione per la cabina di regia).Tecnicamente dunque l'offerta al Milan (Sensi per sostituire Biglia) potrebbe apparire come un cambio di rotta fin troppo brusco, se non una pericolosa possibilità d' involuzione.