“No, è un acquisto solo del Sassuolo, Merih era uno dei difensori più contesi in Europa, siamo stati bravi noi a prenderlo”. Con queste parole, nella conferenza di presentazione del difensore turco Merih Demiral, il ds neroverde Giovanni Rossi smentiva orgogliosamente le voci di una possibile, ennesima sinergia con la Juventus.



Se è così vanno fatti i complimenti alla società, perché al ragazzo sono bastate soltanto tre presenze per conquistarci tutti: abbiamo visto e compreso (Sassuolo-Spal), abbiamo avuto la conferma (Milan-Sassuolo) e la conferma della conferma (Sassuolo-Napoli). E’ forte fisicamente, è tecnico e sa impostare, e ha grande personalità. Contro i rossoneri ha annullato Piatek (non ci sono riusciti molti difensori, in Serie A..), mentre ieri sera, col Napoli, al di là della grande partita, è stato pazzesco su Mertens intorno all’ottavo minuto. Un recupero del genere, in scivolata da dietro con l’attaccante lanciato a rete e a tu per tu col portiere, vale il prezzo del biglietto.



Vien da pensare a Caceres. Il giorno prima dell’ufficialità del classe ’98 di Kocaeli infatti, i bianconeri, il 29 gennaio annunciavano il ritorno dell’uruguaiano per sanare la cessione di Benatia. Operazione low cost, velata di nostalgia. Un giocatore di culto, in un certo senso. Il fascino dell’usato sicuro. Operazione che però veniva accompagnata anche (se non soprattutto) da timori e scetticismo da parte di tutti, tifosi e opinionisti. E infatti.. non si può certo dire che la Juve sia migliorata da allora. Prendete solo la prestazione di venerdì sera, pur bella: il gol evitabilissimo dell’Udinese dipende da un errore di Caceres. Il tutto a pochi giorni dall’Atletico. Caceres che, dopo l’infortunio di Barzagli, e con le assenze di De Sciglio e Alex Sandro, rischia di diventare una necessità nel caso Allegri voglia optare strategicamente per la difesa a tre. Eccoci al punto: in quel ruolo, non è di gran lunga più forte questo Demiral di questo Caceres? Per quanto giovane e certamente meno esperto, non ci troviamo di fronte a un talento vero, fatto e finito? Chi segue il Sassuolo lo sa ed è giusto che lo faccia presente: è approdato in Serie A, in maglia neroverde, un grande difensore. Nel prossimo futuro sarà senz’altro da big. Forse a qualcuno, tuttavia, avrebbe fatto comodo anche adesso.