Il finale di anno definito da De Zerbi “non privo di insidie” non inizia certo nel migliore dei modi per il Sassuolo. Berardi al momento è out per un guaio muscolare rimediato nel derby col Bologna e c’è chi sostiene che ne avrà per 20, addirittura 30 giorni. Sembra sicura quindi la sua assenza con la Lazio, alla ripresa dopo la sosta Nazionali. A proposito di Azzurro, che sfortuna che ha Berardi! Proprio ora che Mancini si era accorto dei suoi gol (7 finora) e delle sue prestazioni, si è fatto male. Un vero peccato.



Sono sicuro del resto che questa vicenda non impedirà ai soliti di prendersela con lui (e con lo ‘Scansuolo’), nel caso dovesse saltare (com’è probabile) anche la partita con la Juve del primo dicembre. Ogni anno, ci si casca. Persino quando gioca contro Madama, andata e ritorno, come nella stagione scorsa, alla vigilia si mette in dubbio la sua presenza effettiva. Ci sarà davvero? È diventato una specie di tormentone. Forse addirittura un gioco, per cui non vale nemmeno la pena di arrabbiarsi o commentare. Certo che Mimmo avrebbe preferito non infortunarsi, certo che avrebbe preferito tornare in Nazionale, certo che avrebbe preferito giocare di già contro la Lazio, figuriamoci contro i bianconeri là a Torino, all’Allianz Stadium. E invece su 13 scontri diretti (compreso quello che si giocherà il primo dicembre), Berardi, tra infortuni e squalifiche, rischia di saltarne ancora un altro, ovvero il settimo contro i bianconeri. Prepariamoci perché questo sarà il bilancio complessivo che sbandiereranno i complottisti accusatori. Pazienza, nell’eventualità, ci scherzeremo su. E se fosse invece una maledizione?



Piuttosto, dovremo capire come reagirà tatticamente De Zerbi a questa evenienza: contro la Juve, sarebbe la prima volta senza Berardi per il tecnico neroverde. Ma il problema non riguarda solo le partite contro Lazio e Juventus, perché il Sassuolo dovrà incontrare subito dopo anche la rivelazione della Serie A, il Cagliari terzo in classifica. Berardi sarà a disposizione almeno per questa parte conclusiva del “finale non privo di insidie”? Riepilogando, dopo una terza e una capolista, di nuovo una terza, quindi il Milan a San Siro il 15 dicembre. Fosse finita qui! Dopo il Milan c’è da andare a Brescia mercoledì 18 (il famoso recupero), infine arriva il Napoli il 22, l’ultima prima della sosta. Abbiamo bisogno di recuperare al più presto Berardi, perché è in questa fase delicatissima che si decide il campionato del Sassuolo.