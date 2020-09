Tante richieste per Locatelli, per Boga, per questo e per quell’altro giocatore del Sassuolo (resistiamo ancora un pochino, forza!), e non si sente mai uno straccio di voce di mercato su Filip Djuricic. Com’è possibile? Siamo un paese di ciechi, ecco perché.



Questa estate avrebbe dovuto smuovere le montagne, il serbo, invece niente. Lo scorso campionato ha incantato come negli ultimi due anni, ma a ciò ha aggiunto finalmente buoni numeri. Un po’ di concretezza: in 29 presenze, Filip ha segnato 5 gol e firmato 6 assist. Mai successo in Italia. Eppure, sirene mute. Qualcosa non va proprio. Meno appariscente di Boga e Locatelli, per De Zerbi è un giocatore chiave, sostituibile e al tempo stesso intoccabile. Un po’ come Dybala alla Juventus, fate voi le giuste proporzioni.



Così, a una settimana circa dalla chiusura del calciomercato, è andata in scena oggi la seconda di campionato, e il Sassuolo ha battuto lo Spezia in trasferta con un netto 4-1. Protagonista assoluto, insieme a Ciccio Caputo, proprio ‘Jolly’ Djuricic. Un maramaldeggiante Djuricic, autore di una rete spettacolare e, soprattutto, di una prestazione strepitosa. Come saprete il Sassuolo ha iniziato la stagione senza Boga, out per positività al Covid. Nella prima contro il Cagliari è partito al suo posto Haraslin, ma la settimana dopo l’esterno slovacco ha saltato qualche allenamento, mentre Traorè non era al meglio. Questa combinazione di eventi, dunque, ha portato De Zerbi a spostare Djuricic ‘in fascia’, a sinistra. Stavolta toccava a lui interpretare il ruolo di Boga. Trequartista all’Orogel Stadium di Cesena era invece Defrel, finalmente recuperato in pieno. In questa ‘nuova’ posizione il serbo ha brillato. Il tunnel con cui si è liberato di Sala appena prima di segnare l’1-0 è un’opera d’arte, talento puro. Ma più di tutto stupisce il numero di palloni giocati in quel ruolo: 76, incredibile per un esterno alto. 76 è un numero da centrocampista centrale, per intenderci. Ebbene, Djuricic non ha saputo solo correre e dribblare (il migliore della gara in queste due voci con 11,573 km percorsi e 5 dribbling), ma è rimasto sempre dentro al gioco, come un regista nomade, decentrato. Eccoci arrivati allora alla falsa conclusione: se Djuricic fosse sempre quello di oggi e Defrel non si rompesse così spesso, la cessione di Boga non sarebbe affatto un problema. Anzi, verrebbe quasi da caldeggiarla…