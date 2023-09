(altro che euforia…),, a partire ovviamente da Berardi, per arrivare (last but not least) alci ha messo un po’ a entrare in partita, è servito uno splendido gol per attivarlo, poi ha mostrato tutto il suo repertorio al povero Danilo, che di solito è impeccabile. Sfido chiunque a svalutare Berardi dopo l’esterno lussuoso con cui ha messo in porta Laurienté nella ripresa. In quel momento il suo prezzo è schizzato alle stelle, proprio mentre le telecamere di Dazn inquadravano Giuntoli.Neanche una punizione maledetta di Pirlo avrebbe inguaiato Szczesny così tanto come hanno fatto i tiri di Laurienté sotto la pioggia. Un altro gioiello rispolverato giusto per l’occasione, se è vero come è vero che nelle prime giornate di campionato aveva giocato al di sotto delle aspettative. Gatti ha senz’altro aiutato.Ha segnato in tap-in sull’ennesimo errore della serata di Szczesny, al termine di una prestazione personale molto difficile. Per un attaccante è praticamente impossibile sfuggire a Bremer. Non si sa come, ci è riuscito.Trasmette maggiore positività alla squadra rispetto a Lopez, di cui ha ereditato parecchie funzioni. Da evidenziare l’intervento difensivo su Gatti nel primo tempo, quando ha rimediato il calcione dal difensore ed è rimasto a terra dolorante (dopo aver protetto la propria porta), e soprattutto nel secondo e quarto gol dei neroverdi. Intercetto, conduzione e assist per Berardi nell’azione del 2 a 1, e pressing altissimo nei minuti di recupero sull’impacciatissimo Gatti. Ripeto, nei minuti di recupero…La prima volta che l’ho visto giocare è stato in quei 10 minuti di Cosenza, Coppa Italia. Il giorno dopo feci subito un articolo su di lui (andate a recuperarlo alla data 14 agosto 2023, titolo: “tre gioiellini e un solista bastardo”). Mi aveva colpito già in quel contesto particolare (supplementari, superiorità numerica ecc…, non certo i presupposti per una valutazione affidabile, eppure…). La qualità del tocco e la personalità erano evidenti. Così come mi impressionò a Napoli, nonostante il rigore causato ingenuamente.Palloni giocati 49, primo nella classifica dei passaggi chiave (4), primo nei dribbling riusciti (3), 7 recuperi, 35 passaggi totali di cui 23 in avanti.Esagero con le profezie se dico che Boloca diventerà a breve uno dei migliori registi della Serie A?