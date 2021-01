, contro la Spal. Sempre nel finale di partita (allora il 90’, oggi il 95’), sempre da un cross proveniente dalla destra. Di un mancino, un esterno a piede invertito. Quella volta era stato quello dinaturalmente, tagliato e preciso, ma questa volta no, non poteva essere il suo, dato che è ancora infortunato. È stato quello di, il talentino ghanese classe 2002 che De Zerbi aveva già lanciato a Torino contro la Juve (17’) e, guarda caso, proprio contro la Spal in Coppa Italia (68’).Sotto immeritatamente di un gol, i neroverdi non riuscivano a sfondare il muro sardo. La rete improvvisa di Joao Pedro arrivata intorno al 75’ aveva ormai tolto le munizioni ai neroverdi, che dopo aver sprecato tante buone occasioni (su tutte quelle di Djuricic nel primo tempo e quella di Traorè nella ripresa) sembravano sì continuare ad attaccare ma come storditi e senza crederci davvero. No, la differenza stavolta non l’ha fatta Defrel, entrato al posto di Caputo al minuto 71. Non l’ha fatta Lopez, lui pure in campo prima del vantaggio cagliaritano. Non l’ha fatta nemmeno Raspadori (dentro per Djuricic subito dopo il gol di Joao Pedro), Raspadori che col Genoa aveva regalato la vittoria al Sassuolo in extremis.a saltare (Ferrari e Marlon), lasciando nelle retrovie i due registi Locatelli e Lopez,. Sapete quanti sono stati i cross tentati dal Sassuolo in tutta la gara? Ben 13. E sapete quanti di questi sono risultati utili? Solamente 4. Uno nel primo tempo, per il colpo di testa di Djuricic (miracolo di Cragno e gol mangiato insieme), gli altri tre sono arrivati invece nel finale, e li ha realizzati tutti Brian Oddei col suo mancino. È un po’ un marchio di fabbrica, dovete sapere. Leggendo i suoi numeri con la Primavera neroverde, ci si accorge proprio di questa predisposizione all’assist.. Proprio in una partita delle più ‘recenti’, il 3 ottobre 2020, e proprio contro il Cagliari U19, Oddei ha firmato un tris di assist. E non era la prima volta. Ora, al di là di questi numeri interessanti, il giocatore c’è e lo si era già visto contro la Spal in Coppa (più che con la Juve). È bravo a puntare, ha personalità, e a differenza di Boga ogni tanto la mette pure in mezzo.. Insomma, prima del rientro di Berardi (ma perché no anche dopo), De Zerbi potrà lanciare il suo Hudson-Odoi: Brian ‘Hudson’ Oddei.