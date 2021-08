Quanto ci piacciono le premesse! Premesso qua, premesso là, premesso su e premesso giù., che non era mica semplice iniziare questo campionato contro la squadra agguerrita del Difra.. E per fortuna. L’ideale sarebbe elencarle una alla volta in modo ordinato ed esaustivo, ma finiremmo tutti con l’annoiarci, ne sono sicuro. Perciò. Ecco cosa mi ha colpito davvero.No, non uno dei tre marcatori: un Raspadori o un Djuricic o un Traorè. E nemmeno Ciccio Caputo per lo splendido assist al fantasista serbo. No! Io affermo che. Badate che Frattesi con quel suo strano modo di giocare a calcio. E a chi pensa che sia partito titolare perché mancavano Obiang, Bourabia e soprattutto il neoacquisto Matheus Henrique, a costoro vorrei rispondere con un bel: “può darsi!”. Perché in realtà non ne sono così sicuro. Anzi. Ho visto in questo giocatore resistenza, strappo palla al piede, recuperi, filtro, personalità, tunnel, voglia di arrivare al tiro, voglia di inserimenti senza palla e altro ancora. Il tutto condito poi dall’umiltà commovente ed esemplare del bravo asino sgobbone. Un debutto che mi ha davvero sorpreso, benché avessi io stesso battezzato qualche tempo fa quest’anno come l’anno di Frattesi. È stato lui che ha fatto ammonire Veloso la prima volta. Con una di quelle sue percussioni centrali che sono una delle novità del calcio verticale di Dionisi. Davide quando vede un buco punta, va, guadagna metri dritto verso la porta, fa squarci nelle mediane altrui. E questa cosa tutti gli altri centrocampisti del Sassuolo non ce l’hanno. Vedremo Matheus Henrique, che ancora non lo conosciamo bene, ma. Con lui quando si attacca arrivi spesso con un elemento in più, e a sorpresa per vie centrali, oltre ai quattro dichiaratamente offensivi che il Sassuolo schiera là davanti.