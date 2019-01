Partito Boateng (siamo ancora gelati dalla notizia), contro il Cagliari hanno segnato Babacar e Matri, il vice e il vice del vice. Quasi a dire, un momento, ragazzi, non è mica finito il mondo, ci siamo ancora noi. Sono stati gol parlanti.



C'è chi si è aiutato con un rigore, Babacar, e chi invece ha fatto un gol da bomber vero, avendo come sempre poco tempo a disposizione.



Abbiamo visto tutti il battibecco al momento del penalty tra il senegalese e Berardi. Il punto però è che la concorrenza seria, sottotraccia, è quella tra il Mitra e Khouma. Sulla carta Babacar è infatti il centravanti titolare, però la piazza sembra essersi ormai rappacificata con Matri. Anche perché al contempo Babacar, malgrado sia il capocannoniere neroverde, non convince del tutto. Dagli spalti in molti lo criticano.



De Zerbi ha detto che "la perdita di Boateng la pagheremo perché [il Boa] ha le intuizioni da numero 10 ma l'attacco alla porta e la fisicità del numero 9". Dunque chi è più Boa tra Matri e Babacar? Io penso Matri, il problema è che il bomber ex Juve è decisivo a partita in corso, mentre si perde un po' dal primo minuto. La verità è che al momento un sostituto vero di Boateng non ce l'abbiamo. Ci vorrebbe un colpo da qui alla fine del mercato invernale.



Speravo in Balotelli, ma è andato a Marsiglia. E sinceramente Facundo Ferreyra non dà grosse garanzie: in Liga Nos col Benfica ha raccolto solo 4 presenze dall'inizio della stagione. Segnato solo 1 gol. Sembra tutto fermo, ora.



Dunque giocheremo la partita degli orfani, domenica, a Marassi? Il Genoa senza Piatek, noi senza Boateng? Intanto però loro Sanabria l'hanno preso. Arriva dal Betis. Sanabria che tra l'altro nella stagione 2013/2014 fece 2 presenze in neroverde, racimolando 35' in Serie A. Ironia della sorte, all'epoca giunse a Sassuolo da Barcellona..