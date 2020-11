, vi prego. Sento lo stesso piacere che prova Humbert Humbert nel pronunciare le sillabe "Lo-li-ta" in quel famoso incipit di Nabokov. Oddio, non esageriamo...In ogni caso,. E non più soltanto nelle amichevoli, ma persino in partite decisive come Italia-Polonia (2-0). Ha segnatoieri sera, e che gol!diventata subito un manifesto dello stile di gioco di Mancini. Un’Italia spagnola, un’Italia alla Guardiola, si è detto. Così quella parolina lì, la parola, spesso osteggiata fino alla nausea quando ne eravamo vittime (infangata sostanzialmente per invidia e ignoranza), oggio un insulto, bensì un complimento.che nel campionato italiano ha preparato e indicato la via partendo dal basso., probabilmente sfuggita ai più. Di solito infatti quando la memoria rievoca una rete si risale massimo alla rifinitura, all’ultimo passaggio, che ad esempio in quest’occasione è stato realizzato da Insigne. Dunque Locatelli? Manuel ha diretto la regia di quella sequenza, ma soprattutto è stato(l’assist all’assist-man: il terzultimo giocatore a toccare il pallone prima del gol). Locatelli è stato lui a pescare Insigne tra le linee, lo ha fatto con un passaggio ‘diverso’ rispetto a quelli che stavano tessendo gli Azzurri. Diverso per difficoltà e intenzione, in una parola un taglia-linee. All’estero li chiamano anche, perché sono passaggi che ‘uccidono’ gli avversari superati. Così tanto l’innesco quanto la conclusione del secondo gol contro la Polonia sono un marchio di fabbrica del Sassuolo, il tutto nella cornice del Mapei Stadium. Serve altro?, mi sembra evidente. Perché non chiamarla Sassuol-Ita, allora?