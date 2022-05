Il gol di Scamacca contro l’Udinese voleva essere un bel cerottone sulle ferite rimediate al Maradona, il problema è che al 77’ si è scollato: ha segnato Nuytinck e l’Udinese è uscita dal Mapei con un punticino.Chiriches che, contro il Napoli, era stato un disastro, persino indisponente. Mertens, Osimhen e Lozano lo avevano travolto, al punto che Dionisi si era visto costretto al cambio dopo i primi 45 minuti: dentro Ayhan. Tra il rumeno e il turco, specialmente nel girone di ritorno, abbiamo notato crescere la concorrenza, e oggi, a due giornate dal termine del campionato, ci chiediamo quali risposte possiamo trarre da questa situazione. Chi è il titolare adesso? Chi dà più fiducia al tecnico?Infatti ricordoDiceva più o meno così: «Al Sassuolo sono scontento. Ci penso molto quando sono a casa: credo di meritare di giocare di più, e non avere abbastanza spazio mi rende infelice… quanto a gennaio non ho ancora preso una decisione.» Insomma stava per salutare tutti., una (persa) contro l’Atalanta, l’altra (vinta e disputando un’ottima gara) contro la Juventus.maggiormente, e anche se a singhiozzo, lo fece giocare di più. Al termine del girone di andata erano salite a 6 le gare da titolare, 4 delle quali tra fine novembre e dicembre…A due partite dal termine ha già superato il tetto di titolarità dell’andata., notiamo diverse cose. Il rumeno ha dalla suaQuante partite ha perso il Sassuolo quando ha giocato l’uno e quante quando ha giocato l’altro?Più o meno il 38 per cento contro il 30, a favore del turco. A ciò si aggiunga un gol segnato (anche ieri ci è andato vicino) e soprattutto l, Chiriches solamente contro l’Inter. Insomma, direi che queste ultime due partite meriti di giocarle ancora il turco. Per l’anno prossimo poi si vedrà. Una cosa è certa: se non ci saranno innesti o cessioni in quel ruolo, le gerarchie saranno tutte da riscrivere.