Senza ombra di dubbio. Ora che l’anno volge al termine, possiamo dirlo forte e chiaro: siamo Ciccio dipendenti. Ciccio Caputo è stato certamente il miglior acquisto del mercato estivo neroverde. Lo dimostrano i dati, lo dimostra il campo.



Da un punto di vista prettamente tecnico-tattico, l’ex Empoli ha colmato una lacuna piuttosto evidente. Al primo Sassuolo di De Zerbi mancava un 9 che sapesse giocare e pressare con la squadra. Ciccio lo fa. Babacar e Matri in confronto, lasciatemelo dire con un pizzico di affetto e nostalgia (ma proprio un pizzico), erano una vera tristezza. A volte la buttavano dentro, sì, ma risultavano sempre slegati dal gioco. Che rabbia! Invece Ciccio lega, viene incontro, fa sponde sofisticate, pressa come un diavolo; sa essere letale e altruista nell’arco di una stessa partita. In breve, Caputo sembra concentrato a farti vincere al Fantacalcio.



E poi Ciccio non è solo un grande bomber, è un giocatore affamato. Un professionista che infonde sicurezza a mister, compagni e tifosi. È uno ‘stakanovista’, Ciccio. Nel 2019 figura tra i giocatori che hanno giocato più minuti in Serie A (2938 in 34 presenze, tra Empoli e Sassuolo). Come lui, il fortissimo Dzeko, che tuttavia ha una presenza in più (35).



Ora, questo dato ci spinge involontariamente a un confronto ulteriore. Ma a gol come siamo messi, Dzeko? Non è che per caso il buon Ciccio zitto zitto ne ha fatti di più? Proprio così, nel 2019 Caputo ha segnato più di Dzeko (15 reti vs 14). Finora in maglia neroverde ne ha firmati 8. Non dimentichiamoci però nemmeno dei suoi 4 assist (qui Dzeko si rifà, ma in realtà soltanto in parte visto che i due pareggiano a 5 nell’intero 2019).



Ciccio insomma ha conquistato i nostri cuori, al punto che alcuni addirittura lo vorrebbero in Azzurro. E perché no, in fin dei conti? Se dovesse continuare a segnare così, che male ci sarebbe? Al momento infatti è il primo italiano (insieme a Berardi) dietro a Immobile in fuga (a 17) nella classifica marcatori. Immobile che senza rigori sarebbe a 11, detto tra parentesi. Ciccio ha segnato quanto il ben più chiacchierato Lautaro (8 gol di cui 2 su rigore per l’argentino) e si tiene dietro i vari Belotti (7), Dzeko (7), Milik (6) ecc.. Volete sapere quanti rigori ha calciato Belotti? Quattro. Non male su 7 reti. Caputo invece segna solo su azione perché i rigori li tira (ahimè) Berardi, e perché è un bomber vero, perché è all’apice della carriera e perché a Capodanno il Sassuolo (anche grazie a lui) è il settimo attacco della Serie A con 29 reti, due in meno della Juve di Sarri. Pensateci seriamente quando, nel sondaggio di calciomercato.com, andrete a votare il miglior attaccante del 2019. Ciccio se lo merita.