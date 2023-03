Sa fare tante cose, l’esterno neroverde arrivato a settembre dal Lorient. Ad esempio ieri sera,, se avete più familiarità con le ‘maledette’ dell’ex campione del mondo.Ok, Berardi ha un gran tiro, ogni tanto ci entusiasma anche da fermo, ma non è propriamente uno specialista. Laurienté invece è arrivato in Italia con questa fama, e quando nella gara del suo esordio, proprio contro la Cremonese, nel girone di andata, andò a battere una punizione lontanissima dalla porta tentando di imprimere al pallone quell’effetto maledetto, in pochi lo credettero sano di mente. Be’, forse un po’ spaccone lo devi essere se ritieni di poter segnare da laggiù. Ma attenzione, quei pochi probabilmente sapevano che gol del genere in Francia li aveva già realizzati. Mi sto riferendo a un non lontano Nantes-Lorient del 21 marzo 2021 (che sia il mese?), giorno in cui la squadra ospite pareggiò negli ultimi minuti con una punizione assurda dell’attuale giocatore del Sassuolo. Andatevela a vedere su YouTube, vi prego,. Se uno è un punitore è un punitore.Solo il super specialista Ward-Prowse ha fatto meglio (addirittura 13 con la maglia del Southampton). Insomma, Laurienté sulle palle inattive è un fattore, e lo è anche quando deve metterla per i compagni in area, cosa da non sottovalutare.che lo vedono sul podio con Leao e Kvara. Ebbene, unendo i puntini (e i punti in classifica…), che razza di giocatore sta venendo fuori? Che acquisto top si sta rivelando? Complimenti a chi l’ha scelto e a chi non se l’è lasciato sfuggire questa estate, vincendo la concorrenza impegnativa del Torino.