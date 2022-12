Quando ancor prima del Mondiale in Qatar avevo escluso categoricamente, ero stato fin troppo ottimista. Là fuori c’è un concerto di sirene che altro che tappi di cera… bisogna tagliarsi le orecchie per continuare a ignorarlo! Eppure anche senza spargimenti di sangue inutili. Più che dalla fallacia dei sensi infatti mi lascio guidare dalla perspicacia del. Non sto scommettendo a caso, ci sono dei validi motivi per cui questo matrimonio tra Davide e la Roma non s’ha da fare ancora per qualche mesetto.Il discorso vale per la Roma ma anche per le altre pretendenti, dal Napoli alle squadre di Premier di cui favoleggia Carnevali. Favoleggia?! Non vi è bastato il caso Scamacca? Non sono panzane, si possono vendere anche per quel canale i giocatori, e magari con operazioni più vantaggiose, giusto per ricordarlo a qualcuno. Ma qui non voglio entrare nel merito.Il Sassuolo ha 16 punti e segna poco (solo 15 gol fatti, finora), ci vuol niente a sprofondare. Un ottimo iceberg da impattare sarebbe proprio un accordo del genere. Perché il Sassuolo di Dionisi fonda gran parte del suo gioco su Frattesi, ve ne siete accorti o dobbiamo ripeterlo fino alla noia?, allorquando saremo tutti più spensierati e in vena di verdi progetti. Ma oggi, amici giallorossi,E lo so cheIn panca c’erano Abraham e Belotti, con Shomurodov nell’undici iniziale… Capisco… Quel giorno Volpato aveva fatto impazzire Lopez, ed era stato il più vivace, mi era piaciuto un sacco, per non parlare dell’assist a El Shaarawy contro il Verona, due domeniche prima. Insomma, vi prego, chiudiamo la pratica con Frattesi che mi sembra più adatto. Realismo, grazie!