Questa imbarazzante entità mitologica (sempre un po’ ridicola) rispolverata di recente da Gattuso, non è affatto giusta, al massimo può diventarlo, vuoi per noia o per capriccio. Il più delle volte invece prende per i fondelli, è la sua specialità.Esempio supremo è stato il bel gol di Bourabia di ieri sera.. Alla fine invece è successo, ma -fate attenzione- soltanto nei minuti di recupero e, soprattutto, su calcio piazzato, sicché l’odiosa e in questo caso inappropriata retorica consolatoria del ‘gol della bandiera’ ha cominciato a farsi largo inevitabilmente nella testa di ognuno di noi. Che perfido dio!Ma non è finita.. Allora sì che fu una batosta, ricordo ancora il primo quarto d’ora... Oggi invece parlare di risultato bugiardo sarebbe tanto assurdo quanto quasi corretto. Quasi, naturalmente, perché quando si perde 4-1 si perde 4-1. Ma risparmiamoci, vi prego, parole come batosta o disfatta. Sono fuori luogo e più che mai inadatte a sintetizzare la complessità di un evento come quello svoltosi ieri al Gewiss Stadium.(Boga, Defrel, Caputo, Berardi). Abbiamo preso due gol su palla inattiva (il primo e il quarto) contro la squadra regina di questo fondamentale, poi c’è stata una dormita di reparto sulla seconda rete subìta (Toljan e Marlon…), e pure un autogol di Bourabia (il secondo in stagione per il marocchino).Direi anzi fondamentale la presenza di, un po’ sotto un po’ in tandem con Caputo, per infilare a sorpresa con tagli e combinazioni la difesa molto aggressiva e ‘in avanti’ della Dea., la gara di andata di Champions finita 5-1 per i padroni di casa (a proposito di “batoste”…). In quella gara fu ancor più sorprendente del solito la funzione svolta dal portiere, al quale era richiesto di superare con lanci mirati la pressione degli uomini di Gasp. Addirittura lanci-assist per i tagli degli esterni o delle punte alle spalle della difesa altissima dei bergamaschi.E c’è chi gli ha messo un voto basso solo perché ha tentato l’impossibile sul primo gol di Zapata. In fase di possesso saliva tra i due centrali fuori dall’area, così da creare una superiorità numerica iniziale sulle due punte avversarie (Gomez e Zapata, che marcavano rispettivamente Peluso e Marlon). Iniziava lui l’azione tenendo il pallone tra i piedi, poi lanciava sorprendendo spesso la difesa avversaria. Se davanti alla porta gli attaccanti neroverdi fossero stati più precisi, oggi saremmo qui a parlare di questa cosa di Consigli. Bene, io me ne frego e ne parlo lo stesso. Poche squadre in Italia hanno infastidito così l’Atalanta. Non lasciatevi obnubilare dal lockdown.