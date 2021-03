. Stando a Wyscout,, ovvero la classifica dei migliori U23 per passaggi in avanti riusciti. Sottolineo passaggi in avanti, perché altrimenti si rischia di fare confusione coi passaggi in generale. Ci sono davvero i migliori:del Liverpool al primo posto (87,82%),del Barcellona al terzo (87,37%),al quarto e via dicendo.Sorprendente.Ma non credo cambierebbe poi di molto la faccenda (ben 35 passaggi in avanti su un totale di 46 alla Dacia Arena).: come si concilia tutto ciò con quella sensazione strana e non altrettanto positiva che proviamo quando guardiamo giocare Maxime Lopez? Perché se uno non vedesse le partite del Sassuolo direbbe wow, che statistica figa! Invece non è così. Intendiamoci: i numeri sono quelli, è tutto vero, diciamo solo che quei numeri non sono accompagnati dagli effetti nel gioco che di solito portano con sé.nondimeno sempre in avanti sono e così ‘fanno classifica’. Dunque? Che strana roba è questa?Diversamente dal solito, il Sassuolo impostava con tre centrali più Locatelli vertice basso, e questo per avere superiorità numerica sui due attaccanti del 5-3-2 di Gotti. Lopez non stava accanto a Manuel, ma si posizionava sotto la punta, fra Traorè e Berardi, così da offrire ai costruttori un’ulteriore linea di passaggio alle spalle del centrocampo friulano. Un po’ come fa la Roma di Fonseca ultimamente. Sicché più di una volta, con le sue triangolazioni mirate nello stretto, il Sassuolo riusciva a pescare in zona di rifinitura uno dei tre trequartisti, conquistandosi spesso e volentieri un vantaggio posizionale importante. Il più libero in questi casi era il nostro Lopez., quella più difficile: l’ultimo passaggio, o se volete la giocata decisiva (un dribbling, un tiro...). Come se non volesse osare nell’ultimo terzo di campo solamente, come se rinunciasse sul più bello a una sua dote.. Da un giocatore del genere ci si aspetta anche, non solo la quantità ridondante. Perché la quantità in sé è spesso tanto vera quanto ingannevole.