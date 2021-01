Non me ne voglia Liverani, ma da appassionato di calcio l’idea di assistere a un’altra sfida traha reso questo derby emiliano ancora più intrigante., è stata una gran bella partita.Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, stimo molto il calcio di D’Aversa. Lo dico stando dalla parte opposta ideologicamente parlando, ossia partendo da una spiccata predilezione per il gioco di De Zerbi. Come ciò sia possibile è semplice da spiegare:. D’Aversa stimola la creatività di De Zerbi (ottimo stavolta l’attacco alla profondità corta dei neroverdi, notevoli inizialmente i tagli a sorpresa di Kyriakopoulos ecc..) ma nel frattempo minaccia sempre di beffarlo. E la sua è una minaccia che De Zerbi conosce molto bene, che rispetta e teme il giusto., ed è proprio questo a renderla sempre così interessante e imprevedibile.. Cornelius, Gervinho, Kucka... pericolosissimi! Eppure la partita la stava facendo -e bene!- il Sassuolo. A fine gara, contando il numero dei tiri, leggendo alla voce occasioni e a quella del possesso, non avresti certo immaginato questa percezione del pericolo che il Parma inoculava sottilmente negli avversari e nei loro tifosi., non appariva chiaramente, ed è proprio questa tensione tellurica che rende affascinanti le sfide tra De Zerbi e D’Aversa. Anche loro, se ci pensate, potremmo definirli, rubando il titolo a un libro di Condò, Duellanti.