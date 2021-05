degli scenari possibili, a prescindere da ciò che abbiamo tutti sotto gli occhi o nel cuore. E cosa abbiamo? Un apice, evidentemente. In un campionato meno competitivo del nostro, con un gioco e una squadra del genere già l’anno scorso potevi andare in Europa League. Oggi, dopo la vittoria col Parma (1-3) accarezziamo invece il sogno della, e dipenderà ancora tutto dalla Roma, siamo a -2. È un passettino importante, certo. Ma è pur sempreC’è bisogno di uno stacco, un intervallo fra mondi. Ripartire con un gruppo più qualitativo, e poi altrove e dall’inizio, significa oltrepassare uno sbarramento, la prigione dorata delle medio-piccole. Rigenerarsi, ricaricarsi a un livello superiore.Lottare per vincere un campionato, non per mettere sotto ogni tanto una big e specchiarsi al lunedì mattina con i soliti pensieri. Insomma il salto va fatto bene, se si fa. E se si avverte che la continuità in un progetto, la favola della continuità, avanza troppo piano o a fatica, legittimamente piano, per carità; o se si avverte addirittura che il club deve frenare o sterzare, prendere una nuova direzione, per tutta una serie di problematiche legate alla sostenibilità o al progetto tecnico, allora è giusto ammazzare le favole.In primis perché a differenza di EusebioIl tecnico pescarese infatti conquistò sì un sesto posto nel 2016, ma l’anno dopo, l’ultimo della sua gestione, quello dell’Europa League, fece malino e con una squadra un po’ sgangherata. De Zerbi invece lascia un gioiello, lascia al massimo. Non sarà facile da indossare questo gioiello, ma è comunque un’eredità molto preziosa per chiunque arrivi a sedersi sulla panchina neroverde.Inoltre(salvo sorprese dell’ultima ora). Evidentemente c’è un’aria che non fa per lui, qui in Italia (isola felice del Sassuolo a parte).In tanti lo aspettavano al varco, in troppi. Vi ha fregati tutti. Vi ha spostato di nuovo il pallone da sotto il naso. Come farà domenica il suo Sassuolo contro la Lazio, per l’ennesima e ultima volta.