Debutto con gol per Merih Demiral. Ci sarebbe piaciuto tanto poterlo scrivere. E avevamo persino cominciato a farlo, al 32' di Sassuolo-Spal, quando il difensore turco l'aveva effettivamente buttata dentro. Però poi Maresca, il solito Maresca, ci ha costretto ad aggiungere un aggettivo discutibile alla frase: debutto con gol annullato per Merih Demiral.



Ti aspetti il Var a questo punto. I giocatori neroverdi circondano l'arbitro, sono tutti lì a protestare e a chiedere l'on field review. Niente da fare, la coppia Maresca(arbitro)-Valeri(Var), quella che, a ruoli invertiti, aveva concesso i due rigori per fallo di mano in Juventus-Sampdoria, ha deciso ancora così: se il pallone tocca un braccio, quale che sia la dinamica, per non avere problemi si fischia sempre e comunque, meccanicamente. E' una reazione radicale al criterio soggettivo della volontarietà-involontarietà che, come sappiamo, sta per essere definitivamente abbandonato.



Ho scritto sopra "il solito Maresca" perché se ricordate quest'arbitro è stato anche assistente Var in Sassuolo-Juventus, il giorno in cui Mazzoleni non ha concesso rigore a Djuricic atterrato in area dal portiere bianconero. Le immagini fornite da Maresca allora erano state piuttosto sbrigative (l'accusa viene dal moviolista Cesari), stavolta sbrigativa è apparsa la sua decisione in campo, ancora ai danni del Sassuolo.



Demiral tocca il pallone con la parte esterna dell'avambraccio ripiegato sul corpo. È in volo, e il movimento dell'arto non solo è palesemente involontario, cosa che però ormai non fa testo, ma non aumenta nemmeno il volume del corpo rispetto alla direzione del pallone. Per di più il colpo di testa di Cionek è talmente ravvicinato che riesce veramente difficile incolpare il turco di qualche infrazione. Si trovava lì, con un braccio. Perché è questa la sua colpa: avere un braccio. Domandiamoci allora: Maresca avrebbe fischiato un "fallo" del genere a centrocampo? Avrebbe probabilmente lasciato correre. Ma questo in futuro non sarà un argomento di per sé valido, in quanto le prossime indicazioni Ifab tenderanno a punire il giocatore che segna agevolato da un tocco di mano, per quanto fortuito. Restano però gli altri parametri da valutare, quelli legati alla dinamica. Ripetiamoli un momento: la distanza dal pallone, il movimento dell'arto e la posizione del braccio al momento del contatto.



Dunque cosa succederà in un caso come quello di Demiral, così sbrigativamente liquidato da Maresca? Quando cioè il giocatore segna subito dopo, ma il tocco di mano è 'a norma' secondo gli altri tre parametri?



Spiace constatare che in Sassuolo-Spal, con il Var tanto attivo a favore degli spallini (rigore concesso a Floccari, espulsione diretta a Duncan), questo episodio non sia stato nemmeno rivisto. State pensando anche voi quel che ha sostenuto De Zerbi ieri nel post-partita? Certo che sì, il polverone sollevato dopo i fatti di Spal-Fiorentina ha pesantemente intossicato il clima di Sassuolo-Spal. E dopo aver condizionato la gara, si è posato sul terreno del Mapei Stadium insabbiando il gol di Demiral.