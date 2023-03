e anzi, magari ne deriderete il contenuto.La chiave di lettura è questa: non prendete in considerazione il singolo, ma valutateÈ un vero fenomeno, ci stupisce ogni volta che tocca palla. Ma la domanda su cui vorrei invitarvi a riflettere oggi è un’altra:È un discorso leggermente diverso, che trascende il singolo e chiama in causa questioni di assetto. Chi è che se lo può permettere, ad esempio, tatticamente parlando? Di certo non la Juve di Allegri, visto il credo del suo allenatore…Dobbiamo quindi iniziare a scremare., per ragioni di sistema di gioco (3-5-1-1) e di interpreti. Anche volendo forzare, non c’è storia, semplicemente per la somma dei gol fatti da Kostic e Di Maria: 6 in due…Con un balzo raggiungiamo, che fa del tridente il suo marchio di fabbrica. Ebbene Zaccagni e Felipe Anderson non scherzano: il primo ha segnato 8 gol, il secondo 6, e se aggiungiamo gli assist (4 e 3), vien fuori un totale di 21. Decisamente un bel contributo per la causa biancoceleste.Il Milan ha Leao, certo. Ma vale anche per lui il discorso fatto per Kvara. Se uniamo i gol (8) e gli assist (7) del portoghese a quelli di Messias (rispettivamente 4 e 2), viene fuori una buona cifra: in un modo o nell’altro hanno partecipato a 21 gol del Milan, come Zaccagni e Felipe Anderson per la Lazio., i terribili dribblomani del Gasp. Sommando le forze (e va detto, soprattutto grazie al nigeriano) arrivano a 23 reti generate tra assist e gol personali. Mica male!raggiungono questa cifra spaziale, sebbene Pellegrini non sia propriamente un esterno.. Aprite bene le orecchie: questi due, pur avendo giocato insieme dal primo minuto soltanto 4 volte dall’inizio del campionato, hanno già accumulato una somma di 24 reti. Ora con gli assist (Laurienté 6, Berardi 5), ora con i gol (Laurienté 7, Berardi 6). Capite?la riflessione., l’equazione non torna… È Kvara che ‘dopa’ la statistica. Inveceinizia ad esserci un. Solo Zaccagni e Felipe Anderson in qualche modo si avvicinano al modello neroverde. Quindi lo possiamo dire o non lo possiamo dire che ce li ha il Sassuolo gli esterni più forti d’Italia?