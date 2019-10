Djuricic ha lanciato un diamante nel buio al Bentegodi, dentro un Sassuolo applicato ma fosco, un po’ noioso per eccesso di concentrazione. Era quello che serviva in questo momento difficile, dove il lutto per il Dottore e i risultati negativi avevano formato una specie di tunnel lungo il percorso della squadra.



Non chiedetemi come sia venuta a Djuricic l’idea di calciare così, alla Dybala, lui che di solito non tira mai. Lui che tuttavia dovrebbe e potrebbe.



Il talento del serbo è fuori discussione, eppure fa sempre discutere, proprio come la Joya. De Zerbi, sorprendendo tutti, ha dato continuità al finale di Sassuolo-Inter, confermandolo sulla trequarti in un 4-2-3-1 promosso per la prima volta dall’inizio. In due apparizioni, Djuricic ha già segnato due gol, eguagliando così il suo ‘record’ in Serie A, toccato proprio l’anno scorso in 23 presenze. E se per caso tornasse quello del 2011/12? Quello dei 10 gol e 12 assist in Eredivisie con l’Heerenveen?



Tutti lo sperano, nessuno ci crede. Djuricic è un giocatore misterioso, troppo fine per essere ‘volgarmente’ utile. De Zerbi continua a spronarlo, gli chiede di non sedersi, di non accontentarsi, ma ce la farà? Il gol di ieri fuoriesce da una prestazione non proprio esaltante del numero dieci neroverde. Ma è certamente un gol da dieci. L’avevano picchiato per bene, gli uomini di Juric, sembrava addirittura in procinto di uscire, e invece al 50’ ha stupito tutti. Poi ha mimato arco e freccia (la fantasia!), si è fatto un po’ di segni della croce (che fede!) e ha abbracciato i compagni. Il Sassuolo ha vinto 1-0 a Verona e ora si appresta ad affrontare la Fiorentina nel turno infrasettimanale. I viola parlatissimi di Ribery, alla fin fine, stanno solo a 12 punti e domenica sera incontrano la Lazio. Noi a 9, con una partita in meno.