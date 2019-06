Dopo Demiral, un altro titolarissimo del Sassuolo targato De Zerbi se ne va in una big. Sensi martedì o mercoledì farà le visite mediche per l’Inter, lo ha dichiarato ieri l’ad Carnevali al termine di una settimana intensa di trattative. Indipendentemente dalla formula e dalle contropartite tecniche di cui si è parlato (e che comunque conosceremo nel dettaglio al momento dell’ufficialità), questa per i neroverdi è un’altra perdita importante. In un altro reparto cruciale.



L’operazione finora è stata vista solo da un lato: Sensi sarà all’altezza di San Siro? È un giocatore adatto al 3-5-2 di Conte? A livello nazionale ovviamente nessuno si domanda se il Sassuolo riuscirà ad assorbire il colpo. Ma come possono coesistere queste notizie di mercato con le ambizioni forti di De Zerbi? A pensarci bene quest’ultimo non è soltanto il secondo ma il terzo boccone amaro che manda giù il mister. In inverno Boateng, poi Demiral, e adesso anche Sensi. Tre pupilli da salutare a malincuore senza al momento nessuna ‘riparazione’ certa. Ad esempio Gravillon (il ‘Koulibaly’ dell’Inter in prestito al Pescara) non si capisce ancora a modo se farà parte o meno del pacchetto di contropartite sganciato nell’operazione Sensi. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive che arriva in prestito, ma Carnevali ieri ha fatto solo il nome del terzino sinistro Marco Sala (“una prima scelta”), girato quest’anno dall’Inter all’Arezzo in Serie C. Ha aggiunto: “Gravillon? Prospetto interessante ma valuteremo più avanti”.



Limitando il discorso al vuoto tecnico lasciato dalla partenza di Sensi, le cose stanno così: ad oggi in Serie A (per le forze del Sassuolo) c’è un solo giocatore in grado di sostituirlo, ed è Hamed Junior Traorè, la mezzala dell’Empoli. Il classe 2000 ivoriano che sembrava destinato alla Fiorentina già a gennaio ora è finito nelle mani della Juve, che lo girerà in prestito al miglior offerente. Sassuolo e Cagliari sono in pole, con il Sassuolo, pare, in vantaggio. In effetti il progetto tecnico di De Zerbi non è minimamente paragonabile a quello dei sardi. De Zerbi gode inoltre della stima di Sarri, e questo potrebbe essere un fattore importante, se non decisivo. Adesso serve Traoré, serve davvero. Per dimenticare Stefanino e soprattutto per tranquillizzare De Zerbi, che se lo merita.