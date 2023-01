Ricordate quel pareggio con la Roma acciuffato all’ottantacinquesimo, che poi scatenò il caso Karsdorp? Ebbene, senza quel ‘colpaccio’ là, oggi mentalmente sarebbe ancora peggio per il Sassuolo,Non si cada in questo errore d’interpretazione grossolano. C’è di mezzo un ritiro invernale, sì, una lunga pausa, sì, ma non si è trattato di un ritiro convincente o rassicurante, vedendo il Sassuolo di ieri; inoltre in questo periodo si sono accumulate altre sconfitte, la più grave delle quali resta quella con l’Empoli, a mio avviso, squadra che peraltro aveva già battuto il Sassuolo in campionato. E perdere spesso fa perdere di più.del tutto.E se la squadra non ha azzannato la ripresa del campionato come avrebbe dovuto, contro un avversario nettamente inferiore, be’, chiediamoci perché. Com’è possibile? Qualcosa non va da un bel po’.Sul piano del gioco prima ancora che dei risultati. Contro la Samp ho visto una squadra vuota nel primo tempo e solo una parvenza di reazione d’orgoglio nel secondo, tant’è vero che il Sassuolo non è riuscito nemmeno a pareggiare. Eppure in campo ci stanno giocatori comePerché?Ecco perchéIn campo il Sassuolo ha bisogno di qualità: si è visto nella ripresa con l’ingresso dell’ivoriano da mezzala che, anche a prescindere dal sistema di gioco, quel che conta è la qualità. L’equilibrio lo trovi così in questa squadra, non c’è verso. Probabilmente Dionisi voleva assicurarsi più filtro a centrocampo e per questo ha schierato subito due mezzali ‘fisiche’. MaAllora in assenza di Maxime Lopez si può pensare anche a Obiang per equilibrare il centrocampo, non è necessario mettere Henrique davanti alla difesa (che pure non ha fatto male), se questo ti fa sentire più protetto. Insomma, quasi che non ci si rendesse conto a modo del suo valore. E se alla fine del discorso unisco tutte le criticità emerse, mi accorgo che il denominatore comune è ladel “dove siamo” e “verso cosa” si sta andando.E se c’è da mettere in panchina qualcuno, si metta in panchina chi finora ha deluso.