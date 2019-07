Per come è stata presentata, per come è stata percepita finora dai tifosi neroverdi, la vicenda di Lirola non mi convince. Sapete che quando ancora era in ritiro con la Spagna Under 21 il terzino classe ’97 se ne è uscito con la storia del “Grazie Sassuolo, ma ora devo cambiare”. Così Lirola è finito sul mercato, e per questo motivo c’è chi ha pianto, chi si è strappato i capelli e chi gli ha dato dell’ingrato. Non sono fra costoro.



Non è per volere uscire a tutti i costi dal coro, ma secondo me il Sassuolo sta cercando qualcosa di meglio. Va ribaltata la faccenda. Può essere benissimo che De Zerbi abbia chiesto un upgrade anche sulla corsia di destra. Dai su, in fondo mica parliamo dell’operazione Sensi. Che cambiamento è per Lirola? È un caso molto diverso.



La pretendente più forte, infatti, al momento è la Fiorentina, che non a caso ha appena rischiato di retrocedere. Ad oggi occorre essere onesti: andare a Firenze per un giocatore del Sassuolo non rappresenta più un salto di qualità. O per lo meno andrebbe dimostrato.



Checché ne dicano altri, quest’ultimo (dei tre passati al Sassuolo) è stato il solo anno positivo di Lirola. Quello dove ha combinato meno danni ed è cresciuto di più. Merito senza dubbio del lavoro e del gioco offensivo di De Zerbi, che gli ha permesso di raggiungere il traguardo importante dei 7 assist (e 2 gol) in 35 presenze.



È proprio per questo che la proposta presentata dalla Fiorentina (10 milioni più bonus) non soddisfa. Il Sassuolo nel gennaio del 2018 ha acquistato Lirola dalla Juve per 7 milioni. Questo, dopo una stagione e mezzo non proprio entusiasmante, e forse addirittura nel suo anno peggiore. Figuriamoci se ora accetta la proposta della Viola dopo numeri assai più interessanti, dopo essere riuscito finalmente a valorizzare il giocatore. Bisognerà aggirarsi come minimo sui 13 più bonus, se si vuole raggiungere l’accordo.



Nel frattempo è uscito il nome di Jeremy Toljan, terzino tedesco classe ’94 di proprietà del Borussia Dortmund. Uno che nel 2017 con l’Hoffenheim di Nagelsmann ha raggiunto il quarto posto in Bundesliga, da protagonista, collezionando ben 20 presenze. Uno che è stato acquistato subito dopo dal Borussia Dortmund. Ecco, parliamoci chiaro: vi sembra un ripiego, questo, un sostituto di Lirola? E se anche non dovesse arrivare lui, al Sassuolo, siete ancora così tristi? Non vi fidate delle ambizioni di De Zerbi?