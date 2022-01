(squalificato) per mandare tutti in confusione. In primis il tecnico che, non sapendo più chi mettere in fascia, ha schierato ben quattro terzini nella formazione titolare. Strategia chiara: fiaccare il pressing formidabile del Verona, per poi colpire nel secondo tempo inserendo Defrel. Peccato che il gioco del Sassuolo sia imploso proprio a causa di questa mossa. La riprova sta nel fatto che l’ingresso di Defrel nella ripresa ha risistemato le cose. Quel Defrel che tutti si aspettavano titolare come vice Berardi d’occasione e che invece è stato lasciato in panchina commettendo a mio avviso un errore fatale, non più recuperabile. Ma la storia di questa partita finisce lì. Ciò che rischia di protrarsi è la carenza di esterni, l’emergenza esterni. Ne avevamo già parlato sulla nostra rubrica.. “L’erede di Boga”, è stato ribattezzato subito. Può giocare a piede invertito come l’ivoriano, vale a dire a sinistra, tuttavia si definisce “più diretto” se spostato a destra. Potrebbe quindi anche sostituire Berardi, in caso di necessità. Col Rosenborg questo ventenne ha già raccolto 82 presenze, 10 gol e 18 assist: non male.Se devo essere sincero, tolto Bajrami che meriterebbe un discorso a parte, la pista più intrigante per me è proprio quest’ultima.del clima sassolese, di unma anche di un, perché nel 3-5-2 attuale del Bologna l’impressione è che fatichi a mettersi in mostra. Ricordiamo infatti che quando il Bologna giocava ancora col 4-2-3-1 Vignato poteva entrare sia da trequarti sia da esterno. Il suo profilo è chiaramente diverso da quello di Ceide, e offrirebbe al Sassuolo un’altra interpretazione del ruolo (più fantasia).