Il quadro è questo:, l’allenatore che ha valorizzato il difensore neroverde alla Sampdoria nella stagione 17/18, è tornato ad allenare in Serie A (dopo il flop in rossonero) e siede ora sulla panchina del. È iniziato così il reclutamento dei suoi vecchi pupilli, da Rodriguez (ex Milan) a Linetty e Murru, sognando Torreira e forse appunto lo stesso Gian Marco (tutti ex Doria). Girano voci naturalmente.“Per Ferrari non è arrivata alcuna offerta ufficiale dal Torino, il suo procuratore ha portato un’offerta ma troppo bassa, non accettabile”.L’ex blucerchiato (stando ai numeri pubblicati dalla rosea di recente) prende come Marlon e Peluso, ma ad esempio un po’ meno di Rogerio e Toljan (700mila), cosa effettivamente un po’ strana, per non parlare del compagno di reparto Chiriches che guadagna più di tutti assieme a Berardi (intorno al milione). Però, in campo la differenza si vede, è comprensibile questo distacco., quando al minuto 32 ha perso di vista Simeone dentro l’area sul cross perfetto di Joao Pedro, e per poco non finiva 0-1 per i sardi nello stupore generale (a proposito, grazie Mehdi per la prodezza su punizione). Insomma,ancor di più se fai quel primo quarto d’ora divino, se meriti di vincere e non riesci a buttarla dentro. Si rischia addirittura di perdere, beffati incredibilmente, perché la bellezza è certo uno strumento per conseguire la vittoria, ma talvolta è anche un anestetico.. E Ferrari, pur essendo un bravo calciatore, è uno di quelli che ci cade dentro più spesso a questo inganno, compromettendo prestazioni altrimenti anche ottime. DunqueNon credo ad esempio che possa ambire a piazze migliori di questa, al momento., infatti, quella di cui si parla con una certa insistenza negli ultimi giorni,Che pensi al Sassuolo, dunque, se vuol essere veramente ambizioso.