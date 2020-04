La mezzala classe ’99 acquistata a titolo definitivo dal Sassuolo nel 2017 per 5 milioni, e girata in prestito dal club neroverde dopo un anno di mistero all’Ascoli, quindi all’Empoli all’inizio di questa stagione,finalmenteSì perché Frattesi, che con le varie nazionali Under si era già messo in luce (vedi l’argento in Finlandia nel 2018), a Empoli ha deciso di cambiare marcia. L’azzurro gli dona, evidentemente. Pensate: col Sassuolo nella stagione 17/18 (la Bucchi-Iachini) aveva giocato soltanto 74 (pessimi) minuti in Coppa Italia (contro l’Atalanta). Quindi il primo anno di De Zerbi viene mandato da Vivarini all’Ascoli, in B, per farsi le ossa. Gioca 2320 minuti e fa 2 assist in 32 presenze. Ma può far meglio. Finito il prestito viene perciò spedito a Empoli -la squadra è appena retrocessa- dove ritrova. L’avvio è promettente e nel giro di tre partite diventa titolare. Segna alla quinta contro il Pisa e alla sesta contro il Perugia. 14 punti in sei gare, ottimo. Poi arriva la sconfitta col Pordenone, tre pareggini e altre due sconfitte: salta la panchina di Bucchi perché Empoli è ambiziosa. Ma il successorefa molto peggio, in 9 gare solo una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte., il quale, come un mago, in sette partite ne vince cinque, ne pareggia una e ne perde una soltanto. L’Empoli, a bocce ferme per coronavirus, ora è nono a 40 punti. Enon sono male per una mezzala ventunenne. Ma possono bastare per un salto così grosso? Anche Mazzitelli col Brescia, prima di arrivare a Sassuolo, aveva segnato 5 reti (e 6 assist!). Vero è che questo campionato di B è stato interrotto alla ventottesima, mentre mancano ancora una decina di giornate alla conclusione. Frattesi sembrava pure ritrovato con Marino.La sua crescita del resto non è in discussione.da sborsare.Come se poi ci fosse spazio nella squadra di Fonseca! Frattesi, per quanto bravo e cresciuto, faticherebbe a trovare minuti anche a Sassuolo, al momento. Dunque la pista che lo riporterebbe a Roma non è affatto scontata. Anzi. E non è certo nemmeno, anche se ben più probabile, il suo inserimento nella rosa neroverde del prossimo anno.circa la maturazione del ragazzo: il tecnico Pasquale Marino in persona, che fu suo allenatore a Foggia, Arezzo e Catania. Marino certamente conosce i gusti del suo vecchio numero 10.