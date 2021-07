La prima risale al, quando arrivò dalle giovanili della Roma come prospetto. Classe 1999, centrocampista col vizietto del gol. La speranza dei tifosi neroverdi era che si trattasse di un nuovo Pellegrini. Giocatori diversi. Frattesi restò sì nel gruppo per quell’anno, debuttò sì in Coppa Italia (partita in cui non fece benissimo tra l’altro) ma(9 presenze, 4 gol).. Nel 2018 all’, nel 2019 all’e infine aldi Berlusconi., specialmente nell’ultima stagione il salto avrebbe già potuto farlo. La consapevolezza di avere tra le mani un buon giocatore tra l’altro cresceva anche con le conferme che arrivavano dalle Nazionali Under., possiamo legittimamente ipotizzare questo. Non gli piaceva, o non abbastanza.Il sistema di gioco adottato da De Zerbi, il 4-2-3-1, richiedeva un altro tipo di giocatore a centrocampo. Dunque stile di gioco e sistema non favorivano l’inserimento di Frattesi in rosa. Né trequartista, né costruttore puro, Davide, che è una mezzala vera, finiva inevitabilmente per essere percepito come un pesce fuor d’acqua. La società però, anche dopo l’anno super positivo a Empoli, ha preferito sempreBisogna fare una riflessione attenta su questo giocatore in evidente ascesa. A Empoli aveva chiuso la stagione 19/20 con 41 presenze, 5 gol e 4 assist. Adesso Frattesi rientra all’ovile avendo spostato di nuovo il suo record un po’ più in là: 8 gol e 2 assist col Monza di Brocchi., di gamba intendo, solo straordinari palleggiatori e trequartisti. Il solo Frattesi, al momento, con le sue caratteristiche peculiari renderebbe praticabile l’alternativa a tre o a rombo in mezzo al campo, soluzioni che certamente non dispiacciono al nuovo mister.dell’eventuale incasso di una cessione.Meglio dargliela noi un’opportunità in Serie A.