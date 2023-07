Tuttavia andare sotto di due gol netti con una neoretrocessa come lo Spezia non avrà fatto piacere a, che per la seconda volta consecutiva si è visto costretto ad allenare in salita, e non certo per le pendenze della montagna. Stavolta, quindi dopo il 2 a 1 in rimonta contro il Pafos di mercoledì scorso, i neroverdi non sono riusciti nell’impresa di recuperare lo svantaggio, permettendo così agli aquilotti di Alvini di vincere 3 a 2, dopo aver addirittura allungato sul 3 a 1., e additata dal sottoscritto su questa rubrica come un bruttissimo segnale. Ma la squadra (allenatore in primis) non aveva avvertito in tempo il problema, tanto chesi rivelò presto, per finire peggio, con un bel po’ di preoccupazione nell’aria., dopo la sosta salvifica del Mondiale.incombenti che qualcuno, forse, non manderà giù. Sembra aver fatto tesoro del passato preseason,, anzi al momento una Cassandra spiaggiata,, che di fatto stridono con il centoventi a zero “tutto bello” rifilato al Real Vicenza.Non solo per quel sapore vagamente profetico che, scusate la deformazione professionale, sento affine a prescindere, ma perché servono davvero al qui ed ora. Servono davvero a costruire una stagione., con chiaro e inequivocabile riferimento agli scontenti che vorrebbero o volevano partire.